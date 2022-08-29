В Ровенской области разоблачили жительницу Сарн, которая "сливала" данные о перемещении военных ВСУ: фото

СБУ разоблачила россиянку, которая уже долгое время проживает в Ровенской области. Она сдавала ФСБ данные о перемещении ВСУ. Также разоблачены еще двое жителей Ровенщины, которые в соцсетях прославляли рашистов.

СБУ разоблачила в Ровенской жительницу города Сарны, которая фотографировала военную технику и украинских военных на улицах города и передавала эти данные российской ФСБ. Женщина является гражданкой России, но много лет проживает в Ровенской области. Также поклонница "русского мира" отрицала обстрелы армией РФ мирного населения Украины.

Злоумышленницы уже сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

"Используя программу для мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp, подозреваемая присылала эти фото с комментарием по направлению движения Вооруженных Сил Украины в настоящее время неустановленным лицам, таким образом распространяя информацию о движении ВСУ, с возможностью их идентификации на местности", — говорится в сообщении.

Кроме этого, исповедуя пророссийские взгляды и неприязнь к государству Украины, женщина отрицала обстрелы армией РФ мирного населения и поддерживала так называемую "спецоперацию".

Жительнице города Сарны объявили о подозрении в распространении информации о движении Вооруженных Сил Украины, а также в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии России (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Ей грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Отметим, что сегодня, 29 августа, Управление СБУ в Ровенской области сообщило о разоблачении трех сторонников оккупантов, среди которых — гражданка РФ, которая сдавала позиции военных ВСУ.

"Установлены три жителя Ровенской области, которые, используя запрещенную социальную сеть "Одноклассники", распространяли антиукраинские материалы, прославляли рашистов и открыто оправдывали российскую агрессию", — говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, блокноты и черновые записи.

"Оперативники установили, что помимо распространения деструктивной пропаганды, одна из подозреваемых – гражданка рф, осуществляла переписку с представителем фсб рф, которой предоставила фото военной техники, следовавшей через один из населенных пунктов Ровенской области, а также – данные о местонахождении военнослужащих ВСУ", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении другим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 436-2 УК Украины.

Напомним, российские оккупанты в воскресенье, 28 августа, во время авиаудара по Сарнам Ровенской области выпустили четыреракеты типа Х-101 из самолетов ТУ-22. Захватчики целились по объекту военной инфраструктуры города Сарны.

Читайте также: