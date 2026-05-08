На Ровненщине пропал 15-летний парень: поиски продолжаются третьи сутки
Третьи сутки на Ровненщине полицейские и неравнодушные граждане разыскивают 15-летнего местного жителя Романа Кирилюка.
Об этом сообщили в полиции Ровненской области.
Еще 5 мая несовершеннолетний житель села Александрия Ровненского района ушел из дома и до сих пор не вернулся. Связь с ним отсутствует.
К поисковым мероприятиям привлечено более сотни правоохранителей, нацгвардейцев и местных жителей. Поисковые группы тщательно проверяют лесные массивы и заброшенные здания.
Для обследования территории с воздуха применена аэроразведка.
Специалисты криминального анализа осуществляют поиски с помощью системы «Безопасный город».
Несмотря на масштабные поиски, местонахождение пропавшего несовершеннолетнего до сих пор остается неизвестным.
Ювенальные полицейские прорабатывают различные версии исчезновения.
Правоохранители обращаются ко всем, кто мог видеть несовершеннолетнего или владеет какой-либо информацией о его возможном местонахождении, не медлить и немедленно сообщить по телефонам: (067) 701 88 72, (067) 495 29 59, (066) 517 36 47 или 112.
Напомним, ранее в Ровненской области нашли тело мальчика, который пропал в селе Колки. Поисковая операция длилась более 10 дней.