На Ривненщине работники ТЦК избили и силой мобилизовали мужчину: как их накажут

Работники ТЦК избили и силой мобилизовали мужчину / © dbr.gov.ua

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В Ровенской области офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщено о подозрении по фактам незаконной мобилизации, избиения и пыток мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований

Инцидент произошел 21 февраля 2025 года в селе Иванне Дубенского района во время проведения мобилизационных мероприятий. Работники ТЦК, заметив на дороге мужчину, который двигался на велосипеде, решили применить силу. Сначала они распылили в его сторону слезоточивый газ, а затем насильно затащили в служебный микроавтобус.

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Мужчина имел при себе сигнальный пистолет, из которого сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы привлечь внимание окружающих. В ответ двое военнослужащих жестоко избили его — когда потерпевший лежал на земле, ему наносили многочисленные удары в голову и туловище. По результатам медицинского осмотра, он получил легкие телесные повреждения.

Под психологическим и физическим давлением мужчина сообщил работникам ТЦК свои анкетные данные. После этого его насильно доставили в военкомат, несмотря на имеющееся медицинское решение: еще в 2019 году он был признан непригодным к прохождению военной службы в мирное время. Однако эти данные не были учтены, и мужчину мобилизовали в одну из воинских частей Ровенской области.

По результатам досудебного расследования ГБР объявило о подозрении трем фигурантам дела. В частности, их подозревают за:

ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора;

двое подозреваемых дополнительно инкриминируются по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины — пытки, совершенные группой лиц с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им.

Санкция за вышеупомянутые статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что начальника ТЦК на Ровенщине Юрия Ковалюка, после громких откровений, отправили воевать