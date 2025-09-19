На Ровенщине женщину во время сбора ягод укусила гадюка: в каком она состоянии

Гадюка / © Associated Press

В Варашском районе Ровенской области женщина попала в больницу после укуса гадюки. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

17 сентября в селе Озерцы местная жительница 1973 года рождения собирала ягоды в лесу, когда ее укусила ядовитая змея. Пострадавшую сразу доставили в Варашскую многопрофильную больницу. По словам медиков, сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что подобные случаи в очередной раз доказывают необходимость соблюдения правил безопасности в лесных массивах. Спасатели призвали граждан быть максимально внимательными и осторожными, ведь при укусе змеи важна каждая минута — от скорости оказания медицинской помощи зависит здоровье и жизнь пострадавшего.

Специалисты напомнили ряд простых советов, которые помогут обезопасить себя от «змеиной» опасности. Прежде всего следует выбирать плотную высокую обувь, а также иметь при себе палку, чтобы проверять участки с густыми кустами или высокой травой. Во время сбора ягод или грибов необходимо внимательно осматривать территорию вокруг, а также прислушиваться — в случае опасности гадюки обычно шипят, предупреждая о своем присутствии.

Спасатели также предостерегли: нельзя пытаться ловить или отбрасывать змей рукой или ногой — лучше всего просто обойти их. При организации пикника советуют осмотреть местность и примять высокую траву длинной палкой. Родителям рекомендуют объяснить детям правила поведения на природе.

«Помните, что вообще поведение большинства гадюк не является агрессивным. Они предупреждают о своем нахождении близко от жертвы, и убегают, если есть куда. Укус происходит только тогда, когда человек, или наступил на змею, или задел ее, или придавил чем-то. Поэтому нужно быть просто внимательными и осторожными, чтобы их не „побеспокоить“ и они вас также не будут трогать», — отметили в ГСЧС.

