На родине Зеленского бунтуют из-за отсутствия света и воды: видео

Протест в Кривом Роге

В Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского, местные жители выходят на акции протеста из-за отсутствия света и воды, в частности перекрывая движение транспорта на улицах.

Видео этих протестов публикует местный Telegram-канал «Свои.Кривой Рог».

Вечером 12 ноября жители одного из районов города перекрывали дорогу на перекрестке. Причиной протеста стало трехсуточное отсутствие света.

На место происшествия прибыла полиция, после чего движение транспорта было разблокировано.

Ранее днем жители домов в переулке Бульварном тоже перекрывали дорогу из-за отсутствия воды, которой в шести домах нет уже неделю.

Люди присылали заявки в «Кривбассводоканал» с первого дня отсутствия воды, однако реакции не было. Вода в домах до сих пор не появилась в полном объеме.

Представители Саксаганского райсовета, на территории которого расположены дома, лишенные водоснабжения, заявили на месте, что о проблеме не слышали.

Напомним, в среду, 12 ноября, Херсон частично остался без света. В городе остановился электротранспорт.