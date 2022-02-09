На российские гранаты для "Беркута" на Майдане потратили миллион гривен — ДБР

На российские гранаты для "Беркута" на Майдане потратили миллион гривен — ДБР

Спецсредства не прошли надлежащую экспертизу, но были применены против участников Революции Достоинства.

Государственное бюро расследований завершило расследование дела о закупке и использовании российских гранат для подавления протестов на Майдане в 2014 году. Бывшие руководители МВД обвиняются, в частности, в растрате государственных средств.

Об этом сообщили в среду, 9 февраля, в пресс-службе ДБР.

В ходе досудебного следствия был установлен тип спецсредств, которые использовали "Беркут" для подавления акций протеста. В частности, в январе 2014 года в Украину поступили изготовленные в России ручные газовые гранаты "Дрейф-2", светошумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", а также ручные дымовые гранаты.

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"Указанные спецсредства не прошли экспертизу по возможности и порядку их применения к людям, однако были применены подразделениями МОТ "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева", — говорится в сообщении ДБР.

Руководителей спецслужб подозревают в растрате 1 млн. грн средств из бюджета во время растаможки гранат, а также в превышении полномочий и препятствии проведению митингов.

Среди фигурантов дела — Виталий Захарченко, занимавший в 2014 году должность министра внутренних дел, его заместитель Виктор Ратушняк и эксначальник департамента материального обеспечения МВД Павел Зинов. Эксуправление МВД заочно арестовано.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Виктора Януковича к Верховной Раде об отсутствии у народных депутатов компетенции для признания его самоустранения от осуществления полномочий главы государства.

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