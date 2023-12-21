На российско-грузинской границе застряли бывшие украинские заключенные

Около 20 граждан Украины не могут пересечь российско-грузинскую сухопутную границу из-за проблем с документами.

На границе России с Грузией в буферной зоне застряли около 20 граждан Украины – преимущественно бывшие заключенные, оказавшиеся в оккупации и принудительно вывезенные россиянами во время отступления и депортированные из РФ по истечении срока наказания.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Около 20 граждан Украины не могут пересечь российско-грузинскую сухопутную границу из-за проблем с документами", – говорится в сообщении.

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Большинство из них – бывшие заключенные, двое – проживали в РФ. Они находятся в буферной зоне на территории грузинского КПП.

Один из мужчин рассказал, что находится между двумя границами уже три недели. По его словам, среди украинцев есть больные туберкулезом, он сам имеет язву желудка и нуждается в медицинской помощи.

Еще один мужчина рассказал местным СМИ, что ждет решения почти месяц. После оккупации Крыма он остался на полуострове и отказался от российского гражданства. По его словам, после длительного давления российские оккупационные власти решили депортировать его "за отказ от гражданства, татуировку в виде герба Украины и гражданскую позицию". Однако украинское консульство пока не подтвердило его данные.

Это уже не первая подобная ситуация – в октябре в нейтральной полосе около двух недель ожидали семь граждан Украины. В конце ноября грузинские волонтеры сообщали о группе из 16 бывших украинских заключенных.

Власти Грузии информацию о гражданах Украины, застрявших на границе с РФ, пока не комментировали.

Напомним, в августе украинские экс-заключенные 10 дней провели на границе с Грузией.

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