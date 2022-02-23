На российском телевидении показали карту Украины с "подаренными" землями от "Русских царей"

Так называемые "подарки" Украине якобы достались от Ленина, Сталина, Хрущева и "Русских царей".

Российский телеканал "Россия 24" составил карту якобы "подаренных Украине" территорий по мотивам обращения президента России Владимира Путина.

Об этом пишет российское издание Лента.ру.

Так, телеканал заявляет, что территория самой Украины ограничивается только Кировоградской, Днепропетровской и частями Николаевской и Запорожской областей.

Крымский полуостров по версии канала "Россия 24" якобы "подарил" Украине Никита Хрущев.

Согласно карте канала, вся западная Украина, в частности, Волынская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская и Ровенская области "достались в подарок" от диктатора Иосифа Сталина.

Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области Украине якобы "подарил" лидер большевиков Владимир Ленин.

Но самая большая территория Украины, как заявляет "Россия 24", мол, досталась нам от "Русских царей". Это, в частности, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская и даже Киевская области и сам город Киев.

Скриншот из сюжета на телеканале "Россия 24"

Напомним, что президент России Владимир Путин во время своего обращения заявил, что якобы Донбасс в границы Украины "втолкнул" Владимир Ленин, и РФ готова "показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация". Он начал свою речь с того, что исконно на украинских землях население исповедовало православие, а также называло себя "русскими". Президент РФ намекал на то, что будто украинского народа исторически не существовало.

"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можем назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Он ее автор и архитектор, это вполне подтверждается архивными документами", – сказал Путин.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко после обращения президента России Владимира Путина напомнил, что когда-то Русь была Киевской. При этом Киев – величественный город, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва.

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