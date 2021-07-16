На российскую компанию, которая создала дубляж сайта президента Украины, наложены санкции

На российскую компанию, которая создала дубляж сайта президента Украины, наложены санкции

Решение было принято на заседании СНБО.

Против российской компании, которая создала фишинговый сайт, имитирующий вебсайт официального интернет-представительства президента Украины, введены санкции.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 16 июля, по итогам заседания СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня было принято решение относительно того учреждения, которое находится на территории Российской Федерации и создало дубляж сайта президента Украины. На заседании СНБО на учреждение наложили санкции", — отметил Данилов.

Напомним, что Госспецсвязи обнаружила фейковый вебпортал. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила фишинговый сайт, имитирующий вебсайт официального интернет-представительства президента Украины. Сейчас специалистами проведена работа по блокированию сайта.

Также специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины нейтрализовали кибератаки неизвестных злоумышленников, которые, как и на прошлой неделе, пытались помешать работе официальных вебсайтов президента Украины и Службы безопасности Украины.

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