На российскую компанию, которая создала дубляж сайта президента Украины, наложены санкции

Решение было принято на заседании СНБО.
Против российской компании, которая создала фишинговый сайт, имитирующий вебсайт официального интернет-представительства президента Украины, введены санкции.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 16 июля, по итогам заседания СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня было принято решение относительно того учреждения, которое находится на территории Российской Федерации и создало дубляж сайта президента Украины. На заседании СНБО на учреждение наложили санкции", — отметил Данилов.
Напомним, что Госспецсвязи обнаружила фейковый вебпортал. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила фишинговый сайт, имитирующий вебсайт официального интернет-представительства президента Украины. Сейчас специалистами проведена работа по блокированию сайта.
Также специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины нейтрализовали кибератаки неизвестных злоумышленников, которые, как и на прошлой неделе, пытались помешать работе официальных вебсайтов президента Украины и Службы безопасности Украины.