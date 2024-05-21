На Россию надвигаются темные времена: провидица сделала прогноз по окончанию войны

Война, которую РФ развязала против Украины, может закончиться в этом году. В то же время Россию жду "темные времена".

Об этом заявила проводница к Высшим измерениям Айа.

“Я это знаю точно – окончание будет уже в этом году, то есть в 2024-м. Мне конкретно было сказано, что в этом году. Вторая новость – будет договор. На тонком плане мне именно из вселенной пришло слово "договор". Я не могу сказать, как он будет выглядеть, но благодаря этому договору окончатся боевые действия”, — сказала Айа.

По ее словам, летом возможны определенные события в России, которые для страны-агрессора ознаменуют темные времена. Однако конкретно события надвигаются на РФ — провидица не признается, но они могут повлиять на окончание войны.

“Очень интересно – когда праздновали в России День победы, в этом году пошел снег как никогда. Я увидела, насколько природа сейчас с нами – у нас тепло было, прекрасно, все отлично, природа транслировала свою высокую вибрацию. И эта ранняя весна, природа, нам постоянно говорит в этом году, что будет окончание”, — добавила провидица.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что президента России Владимира Путина ожидают непростые времена.

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