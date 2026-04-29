- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 674
- Время на прочтение
- 2 мин
На Ровенщине 18-летний юноша переправлял уклонистов в Беларусь: на чем "погорел"
На севере Ровенщины 18-летний парень, уже имевший проблемы с законом, организовал канал побега через границу.
В Ровенской области будут судить 18-летнего юношу, которого подозревают в незаконной переправке мужчин через границу.
Об этом передают полиция и прокуратура Ровенской области.
По словам правоохранителей, 18-летний житель приграничного с Беларусью села Глинное на севере Ровенщины пообещал двум гражданам призывного возраста за 6 тысяч евро с каждого беспрепятственный побег из Украины.
Правоохранители не акцентируют, что речь идет именно о Беларуси, но из релизов обеих пресс-служб следует, что речь идет именно об этой стране.
Юноша встретил своих «клиентов» в поселке Рокитное, где в автомобиле провел детальный инструктаж, дал советы и указания по порядку перехода через государственную границу вне официальных пунктов пропуска.
За свои услуги злоумышленник получил 12 тыс. евро и уже планировал везти клиентов в приграничье, но его задержали сразу после расчета.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 565 760 грн. Эти полмиллиона 18-летний юноша внес. На данный момент свою вину он не признает и убеждает в искреннем раскаянии.
Парень уже был приговорен к полутора годам пробационного надзора за незаконное завладение транспортным средством. Теперь, несмотря на искреннее раскаяние, ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Так, недавно в Житомирской области задержали организатора незаконного пересечения границы с Беларусью.