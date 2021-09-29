На Ровенщине 19-летний мотоциклист попал в ДТП: парню оторвало пол ноги

На Ровенщине 19-летний мотоциклист попал в ДТП: парню оторвало пол ноги

Юноша управлял двухколесным транспортом без защитного мотошлема и не имел водительского удостоверения.

Дорожно-транспортное происшествие с участием местного жителя, который управлял мотоциклом Bird, произошло вечером во вторник, 28 сентября, в центре Старого Села в Сарненском районе Ровенской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Об аварии правоохранителям стало известно от медиков, которые оказывали помощь пострадавшему. У 19-летнего парня врачи диагностировали травматическую ампутацию голени, перелом бедренной кости и госпитализировали его в хирургическое отделение.

По предварительной информации, мотоциклист столкнулся с другим транспортным средством. Также известно, что он управлял двухколесным без защитного мотошлема и не имел водительского удостоверения.

На месте ДТП полицейские обнаружили лишь следы от аварии, в частности, обломки мотоцикла. Самого транспортного средства не было.

"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в том числе возможных других причастных к ней участников и место нахождения мотоцикла", — говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения решается вопрос о внесении сведений по статье 286 УК Украины.

Напомним, утром 29 сентября на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген".

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