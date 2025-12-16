На Ровенщине 22-летний парень изнасиловал родную 3-летнюю сестру: как его наказали

Суд вынес приговор Ровенщине за сексуальное насилие над малолетней сестрой / © pixabay.com

В Ровенской области 22-летний парень развращал трехлетнюю сестру. За совершенное он проведет следующие 5 лет за решеткой.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Преступление произошло в июне 2023 года. Парень, находясь дома со своей родной сестрой, развращал ребенка. Девочке того времени было 3 года.

«В целях удовлетворения собственной половой страсти, фигурант нарушил ее половую неприкосновенность. Он, в частности, совершил сексуальное насилие, не связанное с проникновением в тело девочки», — говорится в сообщении.

В течение всего судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признавал, однако прокуроры предоставили суду неопровержимые доказательства преступления.

В настоящее время молодой человек находится в следственном изоляторе. Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

