На Ровенщине 29-летний мужчина умер на третий день после мобилизации – СМИ

По словам родных, 29-летний парень поехал в больницу, потому что плохо себя чувствовал, а оказался на ВЛК.

В Ровенской области житель села Родителей Дубенского района, 29-летний Игорь Мельник, умер на третий день после мобилизации.

Родители парня рассказали, что 14 февраля их сын вышел из дома, чтобы пойти на прием к врачу и так и не вернулся. Впоследствии он позвонил по телефону родным и сообщил, что проходит военно-врачебную комиссию (ВЛК). А уже 16 февраля родители получили страшное известие – мужчина скончался в психбольнице.

Как он оказался там, что говорят медики и почему возмущены родные – детали истории приводит местное издание "ITV media".

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Сестра Игоря Надежда рассказывает, что в последние несколько дней парень плохо себя чувствовал, поэтому решил пойти к врачу. Женщина уверяет, что ее брат всю жизнь имел слабое здоровье – высокое давление и эпилепсию.

"У него поднималось давление. Он взял документы и уехал (в город. – Ред.), чтобы обратиться за помощью в больницу. Он взял с собой около 25 тыс. грн", – вспоминает сестра умершего.

По словам родственников, потом парень пропал и не выходил на связь. А 16 февраля им сообщили о смерти Игоря.

Родные утверждают, что на теле парня были травмы и кровоподтеки. "Рука переломана. Ноги синие. Рука вообще в ключице выбита", – утверждают они.

Как Игорь оказался на ВЛК, а затем на полигоне – пока неизвестно. В справке о смерти указано, что в последние часы своей жизни он находился в областной психиатрической больнице.

Что говорят медики

По словам медицинского директора заведения, в больницу Игоря привезли по направлению начальника медицинской службы в состоянии алкогольного делирия.

"На фоне злоупотребления алкоголем... были зрительные галлюцинации, возбуждение. Это состояние было безвозвратным. Были выражены изменения печени, селезенки, почек, надпочечников, и, главное – дегенеративные изменения головного мозга", – утверждает врач Анатолий Калинюк.

Из-за смерти пациента директор психбольницы инициировал служебное расследование. "Сделано вывод, что вины работников больницы в смерти этого военнослужащего нет", – отметил директор Александр Задорожный.

В комментарии изданию в Ровенском областном ТЦК ответили, что для мобилизованных процесс прохождения ВЛК упрощен. И таких врачей как психиатр и нарколог в списке обязательных нет. В ТЦК уверяют, что если мобилизованный не согласен с решением медкомиссии, он вправе обжаловать это.

Официального комментария районного или областного ТЦК по поводу инцидента пока не было.

Ранее сообщают, что в Тернополе мужчина скончался спустя 8 дней после мобилизации.

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