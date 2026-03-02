На Ровенщине фура "смела" легковушку: погибли два человека (жуткие фото)

На трассе «Киев-Чоп» супруги киевлян погибли под колесами грузовика / © Поліція Рівненської області

Реклама

В Ровенской области из-за столкновения грузовика и легковушки погибли два человека.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

ДТП произошло вчера, 1 марта, около 18 часов на автодороге Киев-Чоп вблизи села Варковичи на Дубенщине.

Реклама

© Поліція Рівненської області

По словам правоохранителей, водитель автомобиля Renault Laguna, 64-летний киевлянин, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и хотел «пойти на обгон» пока неустановленного автомобиля, который поворачивал налево.

© Поліція Рівненської області

В это время Renault наехал правым колесом на бордюр, в результате чего стал неуправляемым. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Закарпатской области.

© Поліція Рівненської області

Удар был такой силы, что водитель легковушки и его 49-летняя жена погибли мгновенно. Тела погибших из изуродованного авто с помощью спецоборудования доставали спасатели ГСЧС. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

© Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

Ранее сообщалось, что в Ровенской области военный насмерть сбил 25-летнего парня, родной брат которого погиб на фронте.