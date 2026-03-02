- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
На Ровенщине фура "смела" легковушку: погибли два человека (жуткие фото)
В Ровенской области в ДТП с фурой на месте погибла супружеская пара.
В Ровенской области из-за столкновения грузовика и легковушки погибли два человека.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
ДТП произошло вчера, 1 марта, около 18 часов на автодороге Киев-Чоп вблизи села Варковичи на Дубенщине.
По словам правоохранителей, водитель автомобиля Renault Laguna, 64-летний киевлянин, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и хотел «пойти на обгон» пока неустановленного автомобиля, который поворачивал налево.
В это время Renault наехал правым колесом на бордюр, в результате чего стал неуправляемым. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Закарпатской области.
Удар был такой силы, что водитель легковушки и его 49-летняя жена погибли мгновенно. Тела погибших из изуродованного авто с помощью спецоборудования доставали спасатели ГСЧС. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области военный насмерть сбил 25-летнего парня, родной брат которого погиб на фронте.