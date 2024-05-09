На Ровенщине горе-вор консервации застрял в окне подвала: что ему помешало вылезти (фото)

Злоумышленник выложил из погреба всю консервацию хозяйки, а это немалое количество – 143 банка. Однако загородил ими же выход и застрял.

В Ровенской области 64-летний мужчина залез в погреб к местной жительнице и вынес всю консервацию. Однако со злоумышленником произошел конфуз – ворованным он загородил себе выход и не смог выбраться назад.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Злоумышленник пробрался в помещение через окно, ведь дверь была заперта.

Окно в погребе, в котором застрял злоумышленник

Оттуда выложил всю консервацию хозяйки, а это немалое количество – 143 банка.

Хозяйка имела в погребе немалый запас консервации

Однако вылезть из подвала тем же путём не смог, ведь заблокировал себе выход краденым. Женщина обнаружила незваного гостя на рассвете, когда работала по хозяйству.

Мужчину задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе. Почему "пошел" на преступление – не объясняет. Впрочем, даже за такое преступление ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Впоследствии в полиции уточнили, что суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 60 560 гривен.

Ранее сообщалось, что в Полтаве женщина 19 раз брала в одном магазине продукты и не платила.

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