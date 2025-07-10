На Ровенщине из глаза женщины достали 11-сантиметрового паразита (фото)

Врачи удалили паразита, который вызывал мигрирующие боли и отеки / © Shutterstock

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В Сарненском районе Ровенской области врачи удалили с верхнего века правого глаза 52-летней женщины гельминта (паразитический червь) длиной 11 сантиметров.

Об этом сообщил областной центр контроля и профилактики болезней.

Женщина обратилась к медикам из-за головной боли, общей слабости и отеков, которые мигрировали в области правой щеки, лба и под глазным яблоком.

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Обследование показало, что причиной стал паразит Dirofilaria repens, который поселился под кожей.

В Сарненском районе у 52-летней женщины из века получили 11-сантиметрового паразита

Это уже четвертый случай подкожного дирофиляриоза у людей в Ровенской области с начала года и 54-й в целом с момента первой регистрации в 2005 году.

Напомним, у жительницы города Запорожья было обнаружено паразитное заболевание, вызванное укусом комара, зараженного личинками дирофиляриоза. Врачи удалили гельминта из-под кожи в веке глаза.