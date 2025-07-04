На Ровенщине мать подозревают в убийстве младенца: жуткие детали дела

Мать подозревают в убийстве младенца / © unsplash.com

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В Варасском районе Ровенской области следователи сообщили 35-летней женщине о подозрении в умышленном убийстве ее новорожденного ребенка. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Пока женщина находится в следственном изоляторе. Решается вопрос о ее переводе в специализированное медицинское учреждение.

Об этом сообщает Полиция Ровенской области.

По предварительной информации, женщина родила ребенка дома в одном из сел района, несмотря на прибытие медиков, она не позволила им приблизиться.

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Правоохранители обнаружили новорожденную девочку без признаков жизни под покрывалом на кровати. Согласно врачебному свидетельству, смерть младенца наступила в результате механической асфиксии (недостатка кислорода).

Полицейские установили, что 35-летняя роженица уже имеет двоих детей, но лишена родительских прав. Третью беременность она тщательно скрывала от родных.

Следователи расследуют уголовное производство по ч.1 ст.117 УК Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Продолжаются необходимые следственные действия и назначены экспертизы, включая судебно-психиатрическую.

Ранее сообщалось, в четверг, 3 июля, в центре Львова полиция задержала мужчину, совершившего дебош в проезде Кривая Липа, где расположен ряд ресторанов. После задержания он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и угрожал всех уволить.

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