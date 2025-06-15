На Ровенщине мобилизовали отца, который сам воспитывает двух маленьких детей: детали

Мама детей умерла осенью 2022 года / © ITV

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В Ровенской области мобилизовали мужчину, который является единственным опекуном двух несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает местное издание ITV media.

По словам матери мужа, ее сын Сергей с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Украину. В октябре 2022 года у него скончалась жена. После этого мужчина перенес инсульт. Сергей был уволен в запас, поскольку остался единым опекуном для своих детей.

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Женщина рассказала, что ее сын 5 июня уехал в магазин и не вернулся. В тот день в селе ездил автомобиль ТЦК.

«Сначала, говорят, он ехал в село, в магазин. Его за переездом остановил ТЦК бусом. Он был с велосипедом, его забрали в тот бус, увезли. Я даже не знала, где он, что он. Звонила на 102, регистрировала мое заявление, вызвала полицию домой, писала заявление. Ну и ничего не решается», — говорит мама Сергея Нина Коваль.

Вечером того же дня мужчина позвонил своей теще и попросил сбросить необходимые документы.

«Я скинула ему выдержку, что он уволен в запас, по статье такой то, что у него жена умерла. Я сбросила документ, что у него есть УБД, что он участвовал в боевых действиях, что он получает пенсию на этих деток», — говорит теща задержанного Екатерина Бобик.

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Женщина добавляет: на следующий день Сергей снова позвонил по телефону и попросил справку из сельского совета, что он является опекуном двух несовершеннолетних детей.

«На другой день он сказал, что нужна справка, что у него на попечении двое детей. В сельсовете мне выдали справку, что у Коваля Сергея Витальевича на попечении двое малолетних детей — такая справка выдана. Сейчас, где он есть, я не знаю. Конечно, я бабушка, я их не оставлю ни в коем случае, но папа есть папа. Детки уже травмированы и так тем, что у мамы нет. А это еще что?», — говорит теща Сергея Екатерина Бобик

Потом Сергей на связь не выходил. Спикер Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова отметила, что такая ситуация сложилась из-за того, что Сергей не оформил отсрочку от службы.

«Да, мужчина имел право на отсрочку, поскольку ухаживал за своими детьми. Однако долгое время правом на отсрочку не воспользовался, то есть не пришел в ТЦК и не оформил свою отсрочку. И согласно закону Украины, ТЦК имел полное право мобилизовать данного гражданина, то есть призвать на военную службу по мобилизации», — утверждает представитель ТЦК.

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Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина поджег здание ТЦК и скрылся.