На Ровенщине молодого человека пытались сжечь заживо

Пострадавшего госпитализировали в областную больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 1 сентября, бригада медиков скорой помощи спасала жизнь жителю села Оженин Ровенской области, которого, по его словам, пытались сжечь живьем.

Как сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи, у мужчины были ожоги 70 процентов поверхности кожи.

На момент прибытия медиков пациент в возрасте около 30 лет был в сознании и сообщил, что неизвестные люди облили его бензином и подожгли.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в тяжелом состоянии в Ровенскую областную клиническую больницу.

О происшествии сообщили полицейским.

В пресс-службе Нацполиции в Ровенской области подтвердили эту информацию. Правоохранители установили, что в доме 69-летнего жителя возник конфликт между хозяином и его 32-летним племянником, в результате которого молодой человек получил ожоги. Все обстоятельства этого случая выясняет следственно-оперативная группа.

Фото: Нацполіція

Напомним, ранее в Чернигове полиция предотвратила попытку самосожжения местного жителя. Черниговец несколько дней оставался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме.

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