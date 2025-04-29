ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

На Ровенщине молодой мужчина пытался покончить с собой: чем все закончилось

Мужчина пытался совершить самоубийство, выпрыгнув из окна. Опубликовано видео, как он уже висит за балконом.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Мужчина, который пытался покончить с собой в Сарнах

Мужчина, который пытался наложить на себя руки в Сарнах

В Сарнах Ровенской области 34-летний мужчина пытался покончить с собой, а именно выпрыгнуть из окна пятого этажа многоквартирного дома.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Чтобы спасти жителя Ровенщины от непоправимого, чрезвычайщики поднялись на пятый этаж и через окно балкона вытащили мужчину. После этого спасатели передали его сотрудникам полиции и «скорой».

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

В ГСЧС также опубликовали видео спасения мужчины. На кадрах видно, как он находится на лицевой стороне балкона, стоя на оконных рамках балкона нижнего этажа. Зайдя в квартиру мужчины, спасатели осторожно, но быстро схватили его за руки и затащили внутрь.

К слову, 22 апреля на Сумщине покончил с собой директор областного центра занятости Леонид Чепульский. Мужчина застрелился из автомата на собственной даче.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie