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- Украина
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На Ровенщине молодой мужчина пытался покончить с собой: чем все закончилось
Мужчина пытался совершить самоубийство, выпрыгнув из окна. Опубликовано видео, как он уже висит за балконом.
В Сарнах Ровенской области 34-летний мужчина пытался покончить с собой, а именно выпрыгнуть из окна пятого этажа многоквартирного дома.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Чтобы спасти жителя Ровенщины от непоправимого, чрезвычайщики поднялись на пятый этаж и через окно балкона вытащили мужчину. После этого спасатели передали его сотрудникам полиции и «скорой».
Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
В ГСЧС также опубликовали видео спасения мужчины. На кадрах видно, как он находится на лицевой стороне балкона, стоя на оконных рамках балкона нижнего этажа. Зайдя в квартиру мужчины, спасатели осторожно, но быстро схватили его за руки и затащили внутрь.
К слову, 22 апреля на Сумщине покончил с собой директор областного центра занятости Леонид Чепульский. Мужчина застрелился из автомата на собственной даче.