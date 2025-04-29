На Ровенщине молодой мужчина пытался покончить с собой: чем все закончилось

Мужчина, который пытался наложить на себя руки в Сарнах

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В Сарнах Ровенской области 34-летний мужчина пытался покончить с собой, а именно выпрыгнуть из окна пятого этажа многоквартирного дома.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Чтобы спасти жителя Ровенщины от непоправимого, чрезвычайщики поднялись на пятый этаж и через окно балкона вытащили мужчину. После этого спасатели передали его сотрудникам полиции и «скорой».

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Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

В ГСЧС также опубликовали видео спасения мужчины. На кадрах видно, как он находится на лицевой стороне балкона, стоя на оконных рамках балкона нижнего этажа. Зайдя в квартиру мужчины, спасатели осторожно, но быстро схватили его за руки и затащили внутрь.

Дата публикации 13:14, 29.04.25 Количество просмотров 13 На Ровенщине спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство

К слову, 22 апреля на Сумщине покончил с собой директор областного центра занятости Леонид Чепульский. Мужчина застрелился из автомата на собственной даче.