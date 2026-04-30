Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1118
Время на прочтение
2 мин

На Ровенщине мужчина открыл огонь по ТЦК и полиции: введена спецоперация (фото)

Полиция Ровенской области разыскивает 48-летнего мужчину в камуфляже, который ранил представителя ТЦК и полицейского.

Ирина Лабьяк
На Ровенщине введена специальная полицейская операция из-за стрельбы по группе оповещения

На Ровенщине введена специальная полицейская операция из-за стрельбы по группе оповещения / © Поліція Рівненської області

Дополнено новыми материалами

В селе Верба Ровенской области мужчина устроил стрельбу из автомата по группе оповещения — военным и правоохранителю во время проверки документов. Два человека получили ранения, в области введена специальная полицейская операция.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Правоохранители ведут розыск мужчины, который открыл стрельбу по представителям группы оповещения — военным и полицейскому. Личность нападавшего уже установили, а руководитель полиции области объявил специальную полицейскую операцию.

Инцидент произошел вечером 29 апреля в селе Верба Дубенского района. Военнослужащие группы оповещения вместе с полицейским офицером громады заметили мужчину, который вез рядом с собой велосипед. Когда приблизились к нему, чтобы проверить документы, мужчина внезапно открыл огонь из автомата по военным и правоохранителю.

В результате стрельбы ранения получили один военный и полицейский.

По факту происшествия начато уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Сейчас продолжаются поиски злоумышленника.

По имеющейся информации, мужчине около 48 лет, он худощавого телосложения, примерно 170 см роста, имеет короткие волосы с сединой. Был одет в камуфляж.

В Ровенской области полиция разыскивает стрелка по группе оповещения (9 фото)

на Рівненщині шукають стрільця по поліції і ТЦК_2 / © Поліція Рівненської області

на Рівненщині шукають стрільця по поліції і ТЦК_1 / © Поліція Рівненської області

на Рівненщині шукають стрільця по поліції і ТЦК_3 / © Поліція Рівненської області

на Рівненщині шукають стрільця по поліції і ТЦК_4 / © Поліція Рівненської області

на Рівненщині шукають стрільця по поліції і ТЦК_5 / © Поліція Рівненської області

на Рівненщині шукають стрільця по поліції і ТЦК_6 / © Поліція Рівненської області

на Рівненщині шукають стрільця по поліції і ТЦК_8 / © Поліція Рівненської області

на Рівненщині шукають стрільця по поліції і ТЦК_7 / © Поліція Рівненської області

на Рівненщині шукають стрільця по поліції і ТЦК_9 / © Поліція Рівненської області

К слову, на Буковине 29-летний мужчина во время транспортировки в мобилизационный центр напал с ножом на двух работников ТЦК, нанеся им удары в шею. После этого он повредил служебное авто и ударил одного из военных гаечным ключом. Нападавшего задержали и сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство и хулиганстве.

