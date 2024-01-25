На Ровенщине мужчина полгода избегал мобилизации, потому что "не имел денег на проезд": чем это закончилось

В Ровенской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который с июля 2023 года избегал мобилизации. Свои действия мужчина объяснил тем, что "не имел денег, чтобы приехать в ТЦК".

Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ровенской области от 23 января 2024 года.

По данным суда, мужчина 7 июля 2023 года прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии. Ему вручили боевую повестку и он должен был прийти в ТЦК 13 июля, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что действительно получил боевую повестку, однако не пришел в ТЦК, потому что у него не было денег на проезд. Также подсудимый добавил, что имеет определенные проблемы со здоровьем из-за перелома берцовой кости со смещением и должен ухаживать за мамой.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 2 года испытательного.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации из-за больного ребенка.

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