Змея / © Pixabay

В Варашском районе Ровенской области мужчину госпитализировали после укуса змеи. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести, сообщили спасатели.

Об этом сообщило ГСЧС Ровенской области.

Инцидент произошел 12 марта. Около 14:15 в Службу спасения «101» обратился дежурный Заречненской центральной районной больницы, который сообщил, что в реанимационное отделение доставили мужчину 1973 года рождения с диагнозом «укус змеи». Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Спасатели Ривненщины призвали жителей области быть осторожными во время отдыха на природе, особенно в лесах и местах с густой растительностью.

Специалисты отмечают: если увидели рядом змею, не стоит паниковать или пытаться приблизиться к ней. Лучше спокойно отойти и избегать резких движений.

По словам спасателей, пресмыкающиеся имеют слабое зрение и слух, однако хорошо чувствуют вибрации почвы на расстоянии примерно 10-15 метров.

Также людям советуют быть внимательными в местах, где могут попадаться змеи — в высокой траве, кустах и лесных массивах. Отправляясь в лес, стоит выбирать высокую и плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.

Что делать в случае укуса змеи и каких ошибок следует избегать

По информации страницы bavariamedic и рекомендациями МОЗ Украины, в случае укуса змеи важно не паниковать и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Специалисты отмечают: некоторые распространенные советы могут только навредить. В частности, нельзя высасывать яд, разрезать место укуса, накладывать жгут или прикладывать лед. Такие действия не уменьшают количество яда, но могут вызвать инфекцию, повреждение тканей или усилить отравление. Также не рекомендуется употреблять алкоголь или стимуляторы, поскольку они ускоряют кровообращение и распространение яда в организме.

В случае укуса нужно сохранять покой, ограничить движения и вызвать скорую помощь по номеру 103. Если поражена рука или нога, конечность следует обездвижить и зафиксировать ниже уровня сердца, чтобы замедлить распространение яда.

Медики также советуют наблюдать за состоянием пострадавшего. Среди характерных признаков укуса ядовитой змеи — два следа от зубов, быстрый отек, покраснение или синюшность кожи, жгучая боль, тошнота или головокружение.

В Минздраве отмечают, что в Украине ядовитыми являются гадюки — обычная, степная и носатая, которые активны с апреля по октябрь. Их укусы требуют медицинской помощи, хотя летальные случаи случаются редко.

Чтобы уменьшить риск встречи со змеей, специалисты советуют надевать плотную обувь и брюки во время походов в лес или степь, избегать высокой травы и кустарников, а также не касаться змей, даже если они кажутся мертвыми.