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На Ровенщине мужчина пытался бежать в Беларусь, чтобы просить политического убежища: как его наказали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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На Ровенщине мужчина пытался бежать в Беларусь, чтобы просить политического убежища: как его наказали

Граница Украины с Беларусью. Фото иллюстративное / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Мужчина хотел незаконно переправиться через границу в Беларусь, чтобы затем переехать в РФ.

В Ровенской области суд наказал мужчину, который пытался пересечь границу Украины с Беларусью, чтобы просить у соседней страны, откуда летят на нас ракеты, политическое убежище.

Об этом говорится в Едином госреестре судебных решений.

В решении Дубровицкого суда говорится, что работники ГПСУ обнаружили мужчину в пограничной полосе на окраине села Людинь Сарненского района 26 июля.

Мужчина признал, что "пытался пересечь государственную границу Украины вне пунктов пропуска, чтобы попасть в Беларусь и просить там политическое убежище", а затем переехать в Россию.

Он признал свою вину и заверил, что в содеянном раскаивается. Суд признал фигуранта виновным в административном правонарушении и поручил уплатить штраф 3400 гривен и судебный сбор в размере 536 грн. Является ли фигурант уклонистов и беглецом от мобилизации, или у него была для побега какая-то другая причина, в решении суда не сообщается.

Ранее сообщалось, что на границе Сумской области с РФ заработал гуманитарный коридор для украинцев, желающих вернуться домой из России.

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Дата публикации
Просмотры
1205
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