На Ровенщине мужчина убил товарища, а тело выбросил на помойку

В Ровенской области произошло жуткое убийство — полиция раскрыла детали.

Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Ровенской области мужчина получил срок за убийство пришедшего к нему в гости товарища.

Об этом сообщили впресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

«Муж у себя дома во время застолья ударил несколько раз ножом в шею товарища, который у него гостил. От полученных травм потерпевший скончался, а его тело владелец квартиры еще несколько дней держал в квартире. Затем он замотал его в палатку, упаковал в чемодан и выбросил на мусорку. Жуткую находку обнаружили уже на свалке», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Своей вины злоумышленник не признал и убеждал, что просто превысил пределы самообороны.

Напомним, во Львове женщину подозревают в убийстве бездомного. Трагедия произошла в заброшенном здании, а задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

