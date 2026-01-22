На Ровенщине мужчина убил товарища, а тело выбросил на помойку

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Ровенской области мужчина получил срок за убийство пришедшего к нему в гости товарища.

Об этом сообщили впресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

«Муж у себя дома во время застолья ударил несколько раз ножом в шею товарища, который у него гостил. От полученных травм потерпевший скончался, а его тело владелец квартиры еще несколько дней держал в квартире. Затем он замотал его в палатку, упаковал в чемодан и выбросил на мусорку. Жуткую находку обнаружили уже на свалке», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Своей вины злоумышленник не признал и убеждал, что просто превысил пределы самообороны.

