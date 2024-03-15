На Ровенщине мужчина вызвал копов, чтобы нашли похищенный пакетик с наркотиками

Впоследствии мужчина признался, что вызвал полицейских, потому что сам спрятал пакетик и теперь не может найти.

В Ровенской области мужчина вызвал копов и пожаловался, что друзья украли у него пакетик с коноплей.

Об этом пишет Патрульная полиция Ровенской области.

37-летний житель поселка Смыга попросил отыскать украденный пакетит с наркотиками. В краже он подозревал знакомых, гостивших у него накануне.

Правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Впоследствии мужчина признался, что вызвал полицейских, потому что сам спрятал пакетик и теперь не может найти.

"На забывчивого гражданина инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КупАП", – говорится в сообщении. Накажут ли его за хранение наркотиков, не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Волыни пограничники приземлили дрон из 22 кг наркотиков.

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