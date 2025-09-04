На Ровенщине мужчина вызвал копов, чтобы пожаловаться на кражу наркотиков

Наркотики исчезли, а штраф появился: в Ровно «шутник» поплатился за ложный вызов» / © Полиция Киева

В Ровенской области мужчина вызвал полицию, пожаловавшись, что у него украли наркотики.

Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области.

Патрульные получили вызов о том, что заявитель нуждается в неотложной помощи. Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что мужчина сообщил о воровстве наркотических веществ.

Впоследствии гражданин пришел в себя и заверил, что никакой кражи не было — мол, он решил таким образом просто «пошутить».

«Шутника» наказали за заведомо ложный вызов специальных служб. Инспекторы составили на него протокол по ст. 183 КУоАП. Сумма штрафа варьируется от 850 до 3400 грн.

