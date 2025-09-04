ТСН в социальных сетях

Украина
129
1 мин

На Ровенщине мужчина вызвал копов, чтобы пожаловаться на кражу наркотиков

В Ровенской области мужчина «пошутил» о воровстве наркотиков.

Дмитрий Гулийчук
Наркотики исчезли, а штраф появился: в Ровно «шутник» поплатился за ложный вызов"

Наркотики исчезли, а штраф появился: в Ровно «шутник» поплатился за ложный вызов» / © Полиция Киева

В Ровенской области мужчина вызвал полицию, пожаловавшись, что у него украли наркотики.

Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области.

Патрульные получили вызов о том, что заявитель нуждается в неотложной помощи. Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что мужчина сообщил о воровстве наркотических веществ.

Впоследствии гражданин пришел в себя и заверил, что никакой кражи не было — мол, он решил таким образом просто «пошутить».

«Шутника» наказали за заведомо ложный вызов специальных служб. Инспекторы составили на него протокол по ст. 183 КУоАП. Сумма штрафа варьируется от 850 до 3400 грн.

Раньше мы писали, что в Украине выросло количество наркозависимых подростков.

