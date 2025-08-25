На Ровенщине на пункте сбора умер мобилизованный: что говорят в ТЦК

В Ровенской области умер мобилизованный

В Ровенской области на пункте сбора для отправки на полигон умер военнообязанный.

Об этом рассказали в Ровенском областном ТЦК и СП.

В ТЦК рассказали, что 21 августа 2025 в с. Городец в Ровенской области их работники остановили военнообязательного. У мужчины 1991 года рождения не оказалось права на отсрочку от мобилизации.

«Указанному гражданину было предложено проехать в районный ТЦК и СП, на что тот согласился», — утверждают в военкомате.

По прибытии в районный ТЦК на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении и направлен для прохождения военно-врачебной комиссии.

«Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Сахаруку В.В. стало плохо. Срочно ему была вызвана экстренная скорая медицинская помощь. К сожалению, врачи констатировали смерть Сахарука В.В», — отметили в ТЦК.

Там уверяют, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности, а признаки насильственной смерти отсутствуют.

Ранее в соцсетях появился пост матери этого мужа Нины Сахарук о смерти сына якобы в помещении ТЦК.

Ранее сообщалось, что после мобилизации в реанимации скончался известный брейкдансер из Кропивницкого.

Также мы писали, что работник Киевского городского ТЦК прямо в автобусе забил до смерти мобилизованного, от которого отказались несколько воинских частей.