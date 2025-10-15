На Ровенщине отца, воспитывающего троих маленьких детей, арестовали за уклонение от мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Ровенской области отец трех несовершеннолетних детей получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации.

Почему он не получил отсрочку и «загремел» за решетку, говорится в приговоре суда.

Как указано в материалах дела, в марте 2024 года обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе в армии. Мужчине пытались вручить повестку, однако он от нее отказался, а в указанный день не явился в пункт сбора.

Свой отказ он мотивировал тем, что якобы имеет право на отсрочку, поскольку является отцом трех несовершеннолетних детей. У мужчины есть дочь от второго брака, родившаяся 30 ноября 2023 года, и двое детей от первого брака его жены.

Жена подсудимого на суде заверила, что ее нынешний, второй муж заботится как о ее детях от первого брака, так и об их общей дочери, и обеспечивает материально всех троих детей.

Биологический отец, по словам женщины, участия в жизни детей не принимает — не общается и не помогает им финансово. В суд с иском о взыскании алиментов на содержание детей от первого брака она не обращалась.

«Обвиняемым и его адвокатом не предоставлено в суд доказательств, подтверждающих обстоятельства, что по мнению обвиняемого является основанием для отсрочки от мобилизации, а именно: то, что обвиняемый имеет трое несовершеннолетних детей», — говорится в материалах дела. Уверение, что мужчина обеспечивает и детей жены, суд не принял во внимание.

Судья признала мужчину виновным в уклонении от мобилизации (ст. 336 УК Украины) и назначила наказание в виде трех лет лишения свободы. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.