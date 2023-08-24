На Ровенщине погибли братья, в возрасте 5 и 7 лет: СМИ пишут, что к их смерти может быть причастна мать

В Ровенской области 23 августа нашли мертвыми двух родных братьев в возрасте 5 и 7 лет. По данным местных СМИ, к их убийству может быть причастна мать.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

По данным следствия, к правоохранителям 23 августа в 11:30 обратилась жительница Вараского района Ровенской области, которая сообщила, что в местном карьере утонули двое детей.

Полиция установила личности погибших. Это двое братьев в возрасте 5 и 7 лет. Правоохранители открыли производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более лиц. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Местное издание "Радио Трек" со ссылкой на свои источники пишет, что к трагедии может быть причастна мать детей. Женщина по профессии учительница, однако она якобы испытывала проблемы со здоровьем.

Напомним, в Тернопольской области посреди улицы от удара током погиб 13-летний парень.

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