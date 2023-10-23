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На Ровенщине полицейская на внедорожнике насмерть сбила женщину на переходе

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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На Ровенщине полицейская на внедорожнике насмерть сбила женщину на переходе

В Ровенской области полицейская совершила смертельное ДТП / Фото: ГУ НП Тернопольской области

Полицейская вне службы сбила женщину на пешеходном переходе.

В Ровенской области сотрудница полиции за рулем внедорожника насмерть сбила женщину на переходе.

Об этом передает пресс-служба Нацполиции региона.

ДТП произошло в городе Здолбунов вблизи Ровно вечером, 21 октября.

"Водительница внедорожника Nissan X-Trail допустила наезд на 58-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

Водительницей оказалась 30-летняя сотрудница одного из отделений полиции области, которая находилась вне службы. В полиции уверяют, что, по результатам осмотра на состояние опьянения, водитель была трезвая.

Пострадавшую женщину госпитализировали в реанимацию. На следующий день, 22 октября, она скончалась.

По этому факту начато досудебное расследование, осуществляемое следственными теруправлениями ГБР.

Напомним, что в ночь на 22 октября на въезде в Киев авто сбило насмерть военного на блокпосту.

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Дата публикации
Просмотры
581
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