На Ровенщине полицейская на внедорожнике насмерть сбила женщину на переходе

В Ровенской области сотрудница полиции за рулем внедорожника насмерть сбила женщину на переходе.

Об этом передает пресс-служба Нацполиции региона.

ДТП произошло в городе Здолбунов вблизи Ровно вечером, 21 октября.

"Водительница внедорожника Nissan X-Trail допустила наезд на 58-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

Водительницей оказалась 30-летняя сотрудница одного из отделений полиции области, которая находилась вне службы. В полиции уверяют, что, по результатам осмотра на состояние опьянения, водитель была трезвая.

Пострадавшую женщину госпитализировали в реанимацию. На следующий день, 22 октября, она скончалась.

По этому факту начато досудебное расследование, осуществляемое следственными теруправлениями ГБР.

Напомним, что в ночь на 22 октября на въезде в Киев авто сбило насмерть военного на блокпосту.

Читайте также: