На Ровенщине пьяный лейтенант ножом порезал майора: как его наказали

Проблемы во время мобилизации 2025 / © ТСН.ua

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В Ровенской судили военного, который ранил ножом своего командира.

Об этом передает местное издание Rivne.Media со ссылкой на приговор суда.

Отмечается, что командир эвакуационной роты, майор обнаружил своего подчиненного, старшего лейтенанат в состоянии алкогольного опьянения и направил его в медицинскую службу для опроса.

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Подчиненный решил не выполнять приказ командира и ударил майора ножом по телу. Он нанес не менее 6 ударов в шею, висок, по груди, под сердцем и в руку.

В результате пострадавший получил резаные ранения, относящиеся к легким телесным повреждениям.

Прокурор с учетом того, что обвиняемый ранее не судим и привлекается к уголовной ответственности впервые, командованием воинской части характеризуется отрицательно, из Ровенского СИЗО — положительно, военную службу проходит с 2022 года, находился в зоне боевых действий, просил назначить ему 5 лет заключения. Однако поскольку в настоящее время ВСУ нуждаются как квалифицированные офицеры, так и солдаты, просил суд освободить обвиняемого от отбывания наказания с испытанием.

Сам обвиняемый рассказал, в тот день был на приеме у врача, где ему с колена выкачали два шприца жидкости. Врач дал рекомендацию не двигаться. Поэтому горе-пациент воспринял совет слишком «буквально» и выпил пол литра водки, чтобы «немножко расслабиться».

Когда пришел командир и стал ругаться, то лейтенант достал раскладной нож, который получил на Курщине, и применил его против потерпевшего.

Нападающий заверил, что убивать потерпевшего не собирался, также он попросил у последнего извинения. Он указал, что хочет продолжить военную службу.

Кроме того, последний утверждает, что во время боевых действий в Авдеевке и на Курщине он контролировал свои эмоции и назвал произошедшее «глупым стечением обстоятельств».

Потерпевший в свою очередь заявил, что претензий материального или морального характера к обвиняемому не носит, отметив, что если обвиняемый изъявит желание продлить военную службу, то просил суд предоставить ему такую возможность.

Следовательно, судья признал обвиняемого виновным в совершении правонарушения по ч. 4 ст. 404 УК Украины и назначил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года, освободив от основного наказания.

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