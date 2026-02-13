На Ровенщине ребенок подорвался гранатой: дошло до ампутации

Взрыватель к гранате / Иллюстративное фото / © ТСН

В Ровенской области подросток получил серьезные ранения из-за взрыва неизвестного предмета в руках. Мальчика госпитализировали с ампутацией пальцев кисти после попытки осмотреть опасную находку.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Трагический инцидент произошел в селе Колоденка. Подросток наткнулся на подозрительный предмет, который предварительно идентифицируют как взрыватель к гранате. При осмотре находка взорвалась прямо в руках ребенка. Парня госпитализировали с травматической ампутацией пальцев кисти.

«Родители! Постоянно напоминайте детям об опасности находок. Увидели подозрительный предмет? Не приближайтесь! Предупредите людей вокруг и немедленно звоните по телефону 101!» — призвали чрезвычайники.

Как сообщили в швейцарской неправительственной гуманитарной организации FSD, которая занимается разминированием в Украине, существует опасный миф о взрывоопасных предметах. Он заключается в том, что боеприпас, который не взорвался, — якобы бракованный и не представляет угрозы. Его можно самостоятельно передвигать.

На самом деле любые боеприпасы категорически запрещено трогать или перемещать. Зафиксированы случаи, когда они детонировали во время переноса или уже после изменения места расположения.

Напомним, ранее в киевской школе №115 15-летний ученик взорвал страйкбольную гранату под лестницей ради видео для соцсетей. Пострадавших не было. На месте работали взрывотехники и полиция Соломенского района.