На Ровенщине родители погибшего украинского воина будут ухаживать за могилой двух добровольцев из Шри-Ланки

Добровольца из Шри-Ланки похоронили в Ровенской области / © Суспільне

В поселке Млынов в Ровенской области простились с иностранным добровольцем — военным из Шри-Ланки Хакуру Баддалаге Генада Лахиру Кавиндой.

Это уже второй воин из Шри-Ланки, похороненный в Млынове. Детальнее об этом рассказывает «Суспільне».

Что известно о погибшем добровольце

Жители Млынова на коленях встречали кортеж миссии «На щите» с воином, приехавшим защищать Украину из Шри-Ланки — Хакуру Баддалаге Геннада Лахиру Кавинду, с позывным Джело.

«Эту вышиванку он заказал за две недели до гибели. Он очень хотел иметь украинскую вышиванку. Это было его желание. У меня есть, но, к сожалению, он не успел ее одеть. Он хотел ее носить даже у себя в Шри-Ланке», — рассказала волонтер и подруга Джело Светлана Лукьянчук.

Друзья Джело — бойцы Интернационального легиона, тоже приехавшие из Шри-Ланки, рассказали, каким был погибший герой.

«Он мой лучший друг. Нас было 24 земляка в Украине. И сегодня часть из нас здесь. Он планировал поехать в Шри-Ланку в июне, хотел увидеть маму. Мы каждый день созванивались. Он говорил: „Не поеду, не поеду“. В последний раз я позвонил ему и говорю: „Уже достаточно, достаточно. Это нелегкие бои. Пожалуйста, приезжай“. Я живу в Ливии. Говорил: „Приезжай, и останься со мной, брат!“ Что ж, он решил остаться», — рассказал ветеран и друг погибшего Намал.

По словам соотечественников, Джело родился в маленькой деревне округа Коломбо. Он хорошо учился и прошел отбор в армию Шри-Ланки, где служил около шести лет. Позже был одним из личных телохранителей их президента.

«Он был героем еще в Шри-Ланке, и еще со Шри-Ланки мой друг. Добродушный человек Лахира. Очень многим помог в Украине. Если у него попросить что-нибудь — он отдаст», — рассказал другой побратим военного Вималасейн.

Архивное видео, где Джело рассказывает о себе

Обстоятельства гибели

Джело погиб 3 апреля в Сумской области. Ему было 27 лет. Дома его ждала мама, дядя и любимая.

Джело вместе с другими военными ехали эвакуировать раненых побратимов, и во время выполнения этой задачи в их автомобиль попал FPV-дрон.

«Он и еще один наш военнослужащий погибли. Он приехал сюда помочь защищать гражданское население Украины. Он хотел помочь людям, хотел не допустить, чтобы постройки уничтожались, жизнь разрушалась. Хотел мира, поскольку для их религии это очень валиво. Джело, покойся с миром. Спасибо!» — отметил заместитель командира роты контрдиверсионной борьбы Александр.

Почему именно Млынов

В октябре 2023 года Хакуру Баддалаге решил приехать в Украину и присоединиться к рядам ВСУ. Первым его командиром стал другой шриланкиец Шехан Ранишка.

В декабре 2023 года Джело и Шехан Ранишка вместе выполняли боевое задание и получили ранения. Ранишка погиб. Перед смертью Шехан Ранишка завещал, чтобы его похоронили не у себя на родине, а возле своего командира, друга и побратима — погибшего жителя городка Млинов Ровенской Тараса Коханюка.

Такое же завещание оставил и Джело. Родные поддержали последнюю волю бойца и позволили похоронить его в Млынове. В Шри-Ланке провели за ним заупокойную службу по буддистским канонам.

Что говорят родители погибшего героя Тараса Коханюка, возле которого похоронили шри-ланкийцев

За могилами Коханюка и Ранишки ухаживали родители Тараса. Теперь, говорят, будут заботиться и о третьих похоронах.

«Теперь будем иметь еще одну могилу. Конечно, если мы придем, а что-то там будет не так, увянут ли цветы, мы будем должны все сделать. Это наша обязанность. Он отдал за нас самое дорогое. Эндрю когда-то назвал меня мамой, моего мужа назвал папой. Обнимал, когда ехал, со слезами на глазах. Так как мы можем поступить иначе?» — отметила мама Тараса Лина Коханюк.