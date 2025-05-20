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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Ровенщине селяне бензопилами разобрали церковь 18 века: детали скандала

Возле Ровно селяне уничтожили деревянный храм XVIII столетия.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Церковь, которую разобрали селяне

Церковь, которую разобрали селяне / © Фото из открытых источников

В селе Забороль Ровенской области местные жители уничтожили храм XVIII века, распилив его бензопилами.

Об этом сообщил руководитель арткластера Острожской академии Николай Бенюк на своей странице в Facebook.

Речь идет о деревянной церкви, построенной в 1762 году.

«Бензопилами изрезали церковь 18 века и уже тракторами разровняли территорию. На выровненной поверхности есть фрагменты черепов и костей. Очередной „похорон“ нашей истории и культуры», — отметил ученый.

Все, что осталось от исторической деревянной церкви 18 ст. Фото Николая Бендюка

Все, что осталось от исторической деревянной церкви 18 ст. Фото Николая Бендюка

Информации от правоохранительных органов или Министерства культуры о реакции на инцидент пока нет. По предварительной информации, церковь в Забороле не имела статуса памятника национального значения, но представляла собой образец традиционной деревянной сакральной архитектуры Волыни XVIII века.

Ранее сообщалось, что священники УПЦ МП подпольно производили алкоголь в Киевской и Ровенской областях.

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