На Ровенщине селяне бензопилами разобрали церковь 18 века: детали скандала

Церковь, которую разобрали селяне / © Фото из открытых источников

Реклама

В селе Забороль Ровенской области местные жители уничтожили храм XVIII века, распилив его бензопилами.

Об этом сообщил руководитель арткластера Острожской академии Николай Бенюк на своей странице в Facebook.

Речь идет о деревянной церкви, построенной в 1762 году.

Реклама

«Бензопилами изрезали церковь 18 века и уже тракторами разровняли территорию. На выровненной поверхности есть фрагменты черепов и костей. Очередной „похорон“ нашей истории и культуры», — отметил ученый.

Все, что осталось от исторической деревянной церкви 18 ст. Фото Николая Бендюка

Информации от правоохранительных органов или Министерства культуры о реакции на инцидент пока нет. По предварительной информации, церковь в Забороле не имела статуса памятника национального значения, но представляла собой образец традиционной деревянной сакральной архитектуры Волыни XVIII века.

Ранее сообщалось, что священники УПЦ МП подпольно производили алкоголь в Киевской и Ровенской областях.