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На Ровенщине селяне бензопилами разобрали церковь 18 века: детали скандала
Возле Ровно селяне уничтожили деревянный храм XVIII столетия.
В селе Забороль Ровенской области местные жители уничтожили храм XVIII века, распилив его бензопилами.
Об этом сообщил руководитель арткластера Острожской академии Николай Бенюк на своей странице в Facebook.
Речь идет о деревянной церкви, построенной в 1762 году.
«Бензопилами изрезали церковь 18 века и уже тракторами разровняли территорию. На выровненной поверхности есть фрагменты черепов и костей. Очередной „похорон“ нашей истории и культуры», — отметил ученый.
Информации от правоохранительных органов или Министерства культуры о реакции на инцидент пока нет. По предварительной информации, церковь в Забороле не имела статуса памятника национального значения, но представляла собой образец традиционной деревянной сакральной архитектуры Волыни XVIII века.
Ранее сообщалось, что священники УПЦ МП подпольно производили алкоголь в Киевской и Ровенской областях.