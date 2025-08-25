На Ровенщине ссора закончилась трагедией: мужчина избил брата до смерти

Смертельное избиение на Ровенщине / © pixabay.com

В Ровенской области мужчина избил брата до смерти во время ссоры.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

В полиции отметили, что злоумышленник ранее неоднократно был судим за совершение преступлений против жизни и здоровья личности и совершение краж, за что последний раз был приговорен в июне к пяти годам лишения свободы.

«В мае этого года в селе Деревянче Острожской микской общины по месту жительства между 37-ми и 40-летним родными братьями на почве домашнего насилия произошел конфликт. Во время ссоры младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес родственнику не менее пяти ударов ногами и кулаками по туловищу. От полученных травм потерпевший через день скончался», — говорится в сообщении.

37-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, где он находится до сих пор.

Следователь закончил досудебное расследование. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство, направил материалы уголовного производства в суд.

«Отягчающими обстоятельствами является совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и совершением уголовного правонарушения в отношении лица, с которым виновный находился в семейных отношениях», — отметили в полиции.

На днях суд вынес приговор по делу: восемь лет лишения свободы. Законную силу он еще не набрал, поэтому может быть обжалован в течение 30 суток.

