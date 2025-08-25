- Дата публикации
На Ровенщине ссора закончилась трагедией: мужчина избил брата до смерти
Во время ссоры пьяный младший брат нанес старшему не менее пяти ударов ногами и кулаками по туловищу, от полученных травм потерпевший на следующий день скончался.
В Ровенской области мужчина избил брата до смерти во время ссоры.
Об этом сообщила полиция Ровенской области.
В полиции отметили, что злоумышленник ранее неоднократно был судим за совершение преступлений против жизни и здоровья личности и совершение краж, за что последний раз был приговорен в июне к пяти годам лишения свободы.
«В мае этого года в селе Деревянче Острожской микской общины по месту жительства между 37-ми и 40-летним родными братьями на почве домашнего насилия произошел конфликт. Во время ссоры младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес родственнику не менее пяти ударов ногами и кулаками по туловищу. От полученных травм потерпевший через день скончался», — говорится в сообщении.
37-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, где он находится до сих пор.
Следователь закончил досудебное расследование. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство, направил материалы уголовного производства в суд.
«Отягчающими обстоятельствами является совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и совершением уголовного правонарушения в отношении лица, с которым виновный находился в семейных отношениях», — отметили в полиции.
На днях суд вынес приговор по делу: восемь лет лишения свободы. Законную силу он еще не набрал, поэтому может быть обжалован в течение 30 суток.
