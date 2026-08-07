На месте аварии / © Поліція Рівненської області

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В Ровенской области произошло ДТП с участием комбайна и мотоцикла — погибла несовершеннолетняя пассажирка двухколесного транспорта.

Об этом сообщили в полиции.

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Следователи установили, что водитель комбайна Massey Ferguson, 28-летний житель села Зирное, выезжая со второстепенной дороги на главную с последующим поворотом налево, столкнулся со встречным мотоциклом Viper под управлением 19-летнего местного жителя.

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«В результате ДТП 16-летняя пассажирка мотоцикла скончалась от полученных травм. Во время движения водитель мотоцикла и его пассажирка находились без мотошлемов. Оба водителя были трезвыми», — отметили в ведомстве.

28-летний водитель комбайна задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры ему сообщили о подозрении.

Напомним, на Закарпатье мотоцикл сбил женщину, которая вышла на дорогу. После наезда мотоциклист проехал еще несколько десятков метров, после чего остановился на обочине, упал с транспорта и скончался.

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