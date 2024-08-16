На Ровенщине ТЦК и полиция пришли искать "уклониста" в дом пропавшего без вести бойца: детали скандала

Родные пропавшего без вести бойца обвиняют копа в том, что он без разрешения вошел в частную собственность, в полиции говорят, что детали установит проверка.

Сегодня, 16 августа, в городе Дубно Ровенской области работник полиции ворвался в дом семьи пропавшего без вести бойца и устроил там обыск без разрешения хозяев и соответствующих документов.

Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на слова родных бойца.

Утром полицейские и ТЦК приехали в частный дом. И если работники ТЦК, к удивлению, вели себя корректно, то работник полиции оказался более решительным.

Также читайте В ВСУ создают единую систему по работе с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных

По словам хозяев, проникнув в частный двор с другой стороны, без разрешения и соответствующих документов, он устроил осмотр в хозяйственных постройках. Свои действия полицейский мотивировал тем, что якобы ищет "уклониста" – родного брата пропавшего без вести. Объяснение матери, что второй ее сын обновил данные и имеет официальное право на отсрочку от мобилизации ее (как отец троих детей и родной брат пропавшего без вести) правоохранитель проигнорировал. И так же без объяснения и извинений оставил двор.

Мать пропавшего без вести бойца обратилась за медицинской помощью, потому что после такого "визита" состояние ее здоровья резко ухудшилось.

"Надеюсь, что такие полицейские будут показывать свою "активность" на фронте, в составе бригады "Лють", а не с родственниками пропавших без вести", — отметила она.

Что ответили в полиции

В полиции Ровенской области на запрос ТСН.ua ответили, что действительно полицейский осуществлял сопровождение сотрудника ТЦК и представителя городского совета, которые пришли в дом дубенчанки с целью вручения повестке ее сыну.

"По словам женщины, обратившейся на спецлинию 102, полицейский якобы без разрешения заходил в подсобное помещение. Свидетели же и сам работник полиции утверждают, что как только они зашли на территорию подворья через калитку, из дома сразу вышла хозяйка. Следовательно, в другие помещения никто не заходил. Соответствует ли действительности указанная заявительницей информация, будет устанавливаться во время проверки", — рассказали в полиции.

Напомним, в ТЦК рассказали, могут ли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.