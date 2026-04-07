- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 483
- Время на прочтение
- 2 мин
На Ровенщине третьи сутки ищут 4-летнего мальчика — его братик погиб (фото)
Поиски 4-летнего мальчика в Ровенской области продолжаются третьи сутки. Водолазы и подразделения «Хижак» осматривают реку и прилегающие территории.
В Ровенской области третьи сутки продолжаются активные поиски 4-летнего мальчика Дмитрия, который самостоятельно покинул дом в селе Колки Дубровицкой громады.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Двухлетнего братика пропавшего мальчика, к сожалению, ранее обнаружили мертвым в реке Горынь менее чем через час после сообщения в полицию.
Как дети оказались у реки
По словам бабушки, которая с января ухаживает за детьми, мальчики хотели пойти к реке, где на берегу установлены качели. Бабушка не разрешила им выходить, однако через некоторое время дети оставили двор самостоятельно.
Поисковая операция продолжается
К поисковой операции, которую возглавляют руководители Сарненского райотдела и полиции Дубровицы, ежедневно привлекают около 200 человек: полицейских, спасателей, бойцов подразделения «Хижак», пограничников, водолазов и местных жителей.
За последние дни удалось:
проверить 480 дворов по району;
обследовать примерно 22 км от места исчезновения вдоль берега Горыни;
осмотреть около 500 тыс. кв. м прибрежной территории и близлежащих сел;
водолазы вместе со спасателями обследовали до 4 км дна реки с помощью подводного дрона.
Правоохранители отмечают, что все, кто ищет ребенка, не теряют надежды и продолжают работу круглосуточно.
Напомним, ранее в Ровенской области обнаружили тело 3-летнего мальчика — братика 4-летнего Дмитрия, которого продолжают искать полиция и спасатели.
