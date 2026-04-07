На Ровенщине третьи сутки ищут 4-летнего мальчика — его братик погиб (фото)

В Ровенской области третьи сутки продолжаются активные поиски 4-летнего мальчика Дмитрия, который самостоятельно покинул дом в селе Колки Дубровицкой громады.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Двухлетнего братика пропавшего мальчика, к сожалению, ранее обнаружили мертвым в реке Горынь менее чем через час после сообщения в полицию.

Как дети оказались у реки

По словам бабушки, которая с января ухаживает за детьми, мальчики хотели пойти к реке, где на берегу установлены качели. Бабушка не разрешила им выходить, однако через некоторое время дети оставили двор самостоятельно.

Поисковая операция продолжается

К поисковой операции, которую возглавляют руководители Сарненского райотдела и полиции Дубровицы, ежедневно привлекают около 200 человек: полицейских, спасателей, бойцов подразделения «Хижак», пограничников, водолазов и местных жителей.

За последние дни удалось:

проверить 480 дворов по району;

обследовать примерно 22 км от места исчезновения вдоль берега Горыни;

осмотреть около 500 тыс. кв. м прибрежной территории и близлежащих сел;

водолазы вместе со спасателями обследовали до 4 км дна реки с помощью подводного дрона.

Правоохранители отмечают, что все, кто ищет ребенка, не теряют надежды и продолжают работу круглосуточно.

