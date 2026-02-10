На Ривненщине учительница отобрала телефон у ребенка с диабетом: детали инцидента

Школьница / © Credits

На Ривненщинево время урока географии в Оженинском лицее №2 произошел конфликт между учительницей и ученицей шестого класса. Педагог забрала у ребенка мобильный телефон, подозревая ее в списывании, хотя телефон был необходим для контроля уровня сахара в крови.

Об этом сообщается в материале телеканала ITVсо ссылкой на решение суда.

Как выяснилось, после урока ученица рассказала о ситуации родителям, отметив, что в тот день пользовалась телефоном из-за повышенного уровня сахара в крови, поскольку имеет сахарный диабет.

Мать девочки, которая работает в этом же учебном заведении, обратилась к учительнице с требованием объяснений. По словам родителей, разговор состоялся на повышенных тонах. Они утверждают, что педагог не учла состояние здоровья ребенка и не признала своей вины, отметив, что ученица должна была заранее сообщить о заболевании в начале занятия.

После инцидента школьница прекратила посещать уроки географии. В результате она получила неаттестацию по одной из тем, что негативно повлияло на ее семестровую оценку. Родители обратились с жалобами в полицию, управление образования Острожского городского совета и к уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Директор лицея публичных комментариев по поводу конфликта не предоставляла. В то же время, по словам родителей ученицы, руководство школы проинформировало учительницу о поданной жалобе и временно запретило ребенку посещать ее уроки.

Сама педагог настаивала, что знала о диагнозе ученицы, однако ей никто не сообщал, что мобильный телефон используется для контроля уровня глюкозы. По ее словам, ни мать девочки, ни администрация учебного заведения не предоставили такой информации. Учительница также заявила, что относилась к школьнице так же, как и к другим ученикам.

В суде она объяснила, что во время урока класс выполнял письменное задание, а ученица постоянно держала телефон в руках. Педагог сделала замечание и попросила выключить устройство. В конце занятия девочка, по словам учительницы, сдала работу и вышла из класса вместе с другими учениками.

В декабре 2025 года Острожский районный суд закрыл административное производство в отношении учительницы, придя к выводу об отсутствии в ее действиях состава правонарушения. Представительница стороны ученицы подала апелляционную жалобу, однако Ровенский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина - в первой десятке стран Европы по распространенности буллингамежду 11-15-летними школьниками. Такие данные приводит ВОЗ. В частности, 67% украинских детей были либо жертвами, либо обидчиками, либо свидетелями буллинга.