На Ровенщине уклониста "кинули" мошенники с выездом из Украины: он пожаловался на них в Сети (фото)

Житель Тернополя пожаловался в Сети, что заплатил мошенникам более пяти тысяч гривен предоплаты, чтобы незаконно выехать из Украины, однако его "кинули". По словам мужчины, его должны были зарегистрировать в системе для водителей "Шлях".

Об этом написал пользователь Facebook с никнеймом Holly Man на странице "Новости Ровенщины".

"Внимание! Роман Симонович — аферист из Ровенской области. Берет предварительную плату за свои услуги 5304 грн. и обманывает мужчин. В результате ни денег, ни регистрации в системе "Шлях". Не боится, не меняет номер телефона. Наверняка кришуется СБУ и полицией", – говорится в сообщении.

В комментариях жители раскритиковали мужчину и попросили его "не позориться". На что он ответил, что хочет донести информацию людям, чтобы больше никто не наткнулся на мошенников.

К своей публикации уклонист добавил фото паспорта мужчины, которого называет мошенником, скриншот с переводом ему средств и показал группу "Выезд мужчин призывного возраста за границу" в Facebook, где вышеупомянутый Роман Симонович обещает помочь выехать из Украины.

В Национальной полиции Украины на инцидент пока никак не отреагировали.

Скриншот

Пожаловавшийся на мошенников мужчина/Фото: Holly Man в Facebook

Напомним, в Буче в Киевской области военнослужащие потребовали у двух мужчин в кафе документы для проверки. Видео инцидента обсуждается в Сети. Адвокат объяснил, законны ли действия военных и что делать военнообязанным в таких случаях.

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