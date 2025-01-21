На Ровенщине в ДТП погиб 1-месячный малыш – детали трагедии

32-летняя женщина переходила проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом с детской коляской, как на нее вдруг наехал автомобиль.

В городе Вараш Ровенской области водитель наехал на маму с ребенком в коляске, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Младенец погиб на месте.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

"Сегодня, 21 января, около 16:45 на улице Парковой водитель автомобиля Dacia, 49-летний житель Вараша, допустил наезд на 32-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с детской коляской", – говорится в сообщении.

От удара младенец выпал из коляски. Ребенок был госпитализирован в реанимацию. Однако жизнь мальчика, которому исполнилось всего месяц, спасти медикам не удалось: ориентировочно через час он умер.

Место ДТП

Женщина предварительно не травмировалась, но ее еще обследуют медики. Водитель легковушки в соответствии с обследованием был трезв. Он объяснил, что отвлекся на телефонный звонок.

Напомним, что в Виннице 22-летний водитель элитного Mercedes сбил двух девушек на "зебре".

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