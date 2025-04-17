На Ровенщине весенние заморозки уничтожили урожай абрикосов и персиков

Температуры воздуха и снега могут негативно повлиять на плодово-ягодные культуры / © Pixabay

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В Ровенской области урожая абрикосов, персиков и алычи в этом году ожидать не стоит из-за морозов, которые ударили в апреле.

Об этом сообщает «Суспільне».

Директор департамента агропромышленного развития Ровенской областной военной администрации Надежда Переходько отметила, что фруктовые деревья уже начали цвести. Температуры до 5 градусов мороза, которые на прошлой неделе фиксировали синоптики, повлияют на часть из них.

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«Урожая, на который могли бы рассчитывать, не будет. Это касается таких фруктовых деревьев как абрикос, персик, алыча. По другим фруктовым деревьям будем видеть, когда изменится погода, потому что, согласно прогнозу, мы видим, что уже с воскресенья будет существенное изменение температурного режима в сторону потепления», — отметила она.

Урожаю традиционных культур, которые начали сеять и сажать аграрии, холод не угрожает, добавила Надежда Переходько. Сельскохозяйственные культуры преимущественно адаптированы к перепадам температуры, объяснила она.

Напомним, что погода в Украине в начале апреля ухудшилась. В частности, выпал снег в Волынской области, Одесской области, в Карпатах, на Львовщине, в Тернопольской, Черниговской, Хмельницкой и Киевской областях.