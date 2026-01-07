На Ровенщине военные ТЦК применили слезоточивый газ к 15-летней (видео)

15-летняя жительница Здолбунова в Ровенской области заявила о нападении ТЦК

В городе Здолбунов под Ровно работники ТЦК применили слезоточивый газ к 15-летней девушке, пытавшейся помешать мобилизации своего отца.

Об этом сообщили местные паблики.

На опубликованном видео девушка рассказывает, что пыталась помешать мобилизации своего отца. Она держала дверь подъеда, чтобы военные ТЦК не могли туда зайти, а отец в это время скрылся в квартире.

Момент, как мужчина в военной форме открывает дверь подъезда, а другой подбегает и неожиданно пшикает девушке из баллончика в лицо.

«Один из них пшикнул мне баллончиком в лицо. У меня жжет все лицо. Я ничего тогда не могла видеть. Оно начало печь… Я ничего не видела. Это ужас… В начале из-за того, что спрей попал в рот, я не могла некоторое время нормально дышать… У меня до сих пор руки трясутся… Но они сказали, что еще приедут за нами», — рассказала девушка.

Реакция ТЦК

В Ровенском областном ТЦК заявили, что назначили служебную проверку из-за этого инцидента.

Ранее в том же Здолбунове работники ТЦК мобилизовали отца троих несовершеннолетних детей. В ТЦК объяснили, что мужчина не обновил свои учетные данные и «не предоставлял никаких персональных документов о наличии у него детей».