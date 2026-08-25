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На Ровенщине военный бусом сбил пенсионерку: женщина погибла на месте (фото)
Съехал на обочину и сбил насмерть женщину: в Ровенской области выясняют обстоятельства трагического ДТП с участием военнослужащего.
В Ровенской области 57-летний военный сбил насмерть 68-летнюю местную жительницу.
Об этом передает ТСН.ua и пресс-служба Ровенской области.
Трагическое ДТП произошло сегодня, 25 августа, в селе Подлужье Дубенского района.
«На автодороге „Киев-Чоп“ 57-летний житель Полтавской области, водитель автомобиля Mercedes Vito, допустил наезд на 68-летнюю местную жительницу, которая шла в попутном направлении по краю проезжей части, ведя рядом велосипед», — говорится в сообщении полиции.
Заметим, что женщина двигалась уже за распределительной полосой, то есть на обочине, а не непосредственно на проезжей части.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
По словам правоохранителей, у водителя отобрали биологические образцы по признакам наркотического и алкогольного опьянения.
Как удалось выяснить ТСН.ua, водитель сбившего женщину буса — военнослужащий. По словам очевидцев происшествия, он по непонятным причинам резко съехал на обочину и сбил женщину. Ехавшие сзади водители предполагают, что, вероятно, мужчина мог задремать за рулем.
Сам водитель буса уверял, что имеет контузию и травму головы. Он утверждал правоохранителям, что ему якобы неожиданно стало плохо за рулем. Однако эксперты отмечают, что если бы мужчина действительно потерял сознание, а не заснул бы, то не смог бы остановить так быстро авто и оказался бы в кювете.
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