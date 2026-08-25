На Ровенщине военный бусом сбил пенсионерку: женщина погибла на месте (фото)

Место ДТП / © Поліція Рівненської області

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В Ровенской области 57-летний военный сбил насмерть 68-летнюю местную жительницу.

Об этом передает ТСН.ua и пресс-служба Ровенской области.

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Трагическое ДТП произошло сегодня, 25 августа, в селе Подлужье Дубенского района.

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«На автодороге „Киев-Чоп“ 57-летний житель Полтавской области, водитель автомобиля Mercedes Vito, допустил наезд на 68-летнюю местную жительницу, которая шла в попутном направлении по краю проезжей части, ведя рядом велосипед», — говорится в сообщении полиции.

Заметим, что женщина двигалась уже за распределительной полосой, то есть на обочине, а не непосредственно на проезжей части.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

По словам правоохранителей, у водителя отобрали биологические образцы по признакам наркотического и алкогольного опьянения.

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Как удалось выяснить ТСН.ua, водитель сбившего женщину буса — военнослужащий. По словам очевидцев происшествия, он по непонятным причинам резко съехал на обочину и сбил женщину. Ехавшие сзади водители предполагают, что, вероятно, мужчина мог задремать за рулем.

Сам водитель буса уверял, что имеет контузию и травму головы. Он утверждал правоохранителям, что ему якобы неожиданно стало плохо за рулем. Однако эксперты отмечают, что если бы мужчина действительно потерял сознание, а не заснул бы, то не смог бы остановить так быстро авто и оказался бы в кювете.

Ранее сообщалось, что во Львове два BMW подряд сбили отца с ребенком прямо на «зебре».

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