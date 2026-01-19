- Дата публикации
На Ровенщине возле путей нашли противотанковые мины: их могли сбросить «Шахеды»
В Ровенской области «Шахеды» вероятно сбросили противотанковые мины у железной дороги.
В Ровенской области возле железнодорожных путей обезвредили две противотанковые мины, которые, вероятно, сбросили «Шахеды».
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Вчера, 18 января работник одной из железнодорожных станций региона при обходе территории вблизи путей обнаружил подозрительный предмет.
На место происшествия отправились сотрудники взрывотехнической службы полиции области. Чтобы добраться до объекта, нужно было идти пешком по путям ориентировочно три километра.
Во время осмотра специалисты обнаружили 2 противотанковые мины ПТМ-3. Поскольку указанная разновидность мин имеет магнитный датчик цели, реагирующий на изменение магнитного поля, было принято решение обезвреживать мины на месте.
«Вероятнее всего, боеприпасы были сброшены вражескими беспилотниками во время последних воздушных тревог в Ровенской области», — предположили в полиции.
Ранее украинцев предупредили о минной угрозе от «Шахедов».