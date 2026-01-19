ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

На Ровенщине возле путей нашли противотанковые мины: их могли сбросить «Шахеды»

В Ровенской области «Шахеды» вероятно сбросили противотанковые мины у железной дороги.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
"Шахеды" сбросили противотанковые мины у железной дороги в Ровенской области

"Шахеды" сбросили противотанковые мины у железной дороги в Ровенской области / © Поліція Рівненської області

В Ровенской области возле железнодорожных путей обезвредили две противотанковые мины, которые, вероятно, сбросили «Шахеды».

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Вчера, 18 января работник одной из железнодорожных станций региона при обходе территории вблизи путей обнаружил подозрительный предмет.

На место происшествия отправились сотрудники взрывотехнической службы полиции области. Чтобы добраться до объекта, нужно было идти пешком по путям ориентировочно три километра.

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

Во время осмотра специалисты обнаружили 2 противотанковые мины ПТМ-3. Поскольку указанная разновидность мин имеет магнитный датчик цели, реагирующий на изменение магнитного поля, было принято решение обезвреживать мины на месте.

«Вероятнее всего, боеприпасы были сброшены вражескими беспилотниками во время последних воздушных тревог в Ровенской области», — предположили в полиции.

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

Ранее украинцев предупредили о минной угрозе от «Шахедов».

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie