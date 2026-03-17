На Ровенщине врач предстанет перед судом из-за смерти пациента: какое наказание ей грозит

В Ривненской области в суд передали дело врача, которую подозревают в небрежном исполнении обязанностей. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщила Ривненская областная прокуратура.

Прокуроры Ривненской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении врача, которой инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

По данным следствия, инцидент произошел в феврале 2024 года. В медучреждение доставили мужчину с телесными повреждениями, однако врач не провела полного обследования и неподобающе оценила его состояние. В результате не был установлен точный клинический диагноз.

Как отмечают правоохранители, при условии своевременной диагностики и надлежащей медицинской помощи пациента можно было спасти. Впрочем, мужчина умер.

Обвиняемая вины не признает. В случае доказательства вины ей грозит до двух лет лишения свободы. Досудебное расследование осуществляли следователи полиции Ровенской области.

Отметим, что ранее сообщалось, что сосед погибшего, которого подозревали в избиении мужчины, умер в следственном изоляторе.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде обвинительным приговором.

