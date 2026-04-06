В Ровенской области уже второе сутки ищут мальчика: его младшего брата нашли мертвым

В Ровенской области произошла трагедия. Двое братьев скрылись у реки. Спасатели нашли тело младшего, а старшего ищут уже вторые сутки.

На Ровенщине вторые сутки ищут пропавшего мальчика

© ГСЧС Украины

В селе Колки Сарненского района спасатели обнаружили в водоеме тело мальчика 2023 года рождения. Поисковая операция в отношении его пропавшего вместе с ним старшего брата длится вторые сутки.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ровенской области.

По словам спасателей, чрезвычайное происшествие произошло накануне, когда двое маленьких братьев оказались у водоема без присмотра взрослых. Получив сообщение об исчезновении детей, к поискам немедленно подключились спасатели, сотрудники полиции и местные жители.

Во время обследования акватории реки специалисты ГСЧС обнаружили и подняли на поверхность тело младшего ребенка. Мальчик родился в 2023 году. Пока судьба старшего брата (2021 года рождения) остается неизвестной.

«Спасатели, правоохранители и община объединили усилия, чтобы найти детей. Поиски старшего мальчика продолжаются до сих пор», — отметили в ведомстве.

Ранее мы уже писали, что в Ровенской области во время поисков детей в водоеме обнаружили тело 3-летнего мальчика. 4-летнего Дмитрия продолжают искать полиция и спасатели.

