На Ровенщине женщина украла из могилы военного цветы, чтобы подарить невестке — как ее наказали

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в совершенном преступлении.

В Ровенской области судили женщину, укравшую из могилы военнослужащего ВСУ розы. Обвиняемая объяснила свои действия ты, что хотела подарить цветы невестке на день рождения. Судья назначил женщине один год испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре Радивиловского райсуда.

По материалам судебного дела стало известно, что инцидент с воровством роз произошел утром 10 апреля 2023 года на кладбище в селе Козин Дубенского района.

"Игнорируя моральные устои общества относительно уважения к умершему и месту его захоронения (женщина — ред.) подошла к могиле и руками достала розы в количестве 20 штук, с которыми покинула место совершения уголовного правонарушения", — говорится в материалах дела.

Впоследствии женщину разоблачили, она полностью признала свою вину и заявила о раскаянии. Также пояснила, что в тот день шла на могилу своего свекра, "увидела красивые розы и решила подарить их невестке на день рождения".

Об обвиняемой известно, что она состоит на учете у врача-психиатра с 1998 года, однако, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, по состоянию на момент совершения преступления она не страдала от каких-либо психических расстройств и могла осознавать последствия своих действий.

Напомним, с могилы погибшего пилота "Джуса" украли шевроны, которые оставили его побратымы (фото).

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